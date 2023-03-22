Роберто Соса: «У «Наполи», «Милана» и «Интера» равные шансы»

Как известно, сразу три итальянских клуба вошли в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов. По мнению бывшего футболиста «Наполи» Роберто Сосы, у всех них на данный момент примерно одинаковые шансы на полуфинал - Соса не готов выделить фаворитов.

- Я считаю, что все три итальянских клуба плюс «Бенфика» - все имеют равные шансы. По 25 процентов, - цитирует слова бывшего футболиста pianetamilan.it.

Первые матчи четвертьфиналов состоятся 11-12 апреля, ответные - через неделю, 18-19 апреля. Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал».