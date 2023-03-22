Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Роберто Соса: «У «Наполи», «Милана» и «Интера» равные шансы»

22 Марта 2023 • 06:31 Комментировать
Милан
...
Наполи
12.04 22:00

Как известно, сразу три итальянских клуба вошли в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов. По мнению бывшего футболиста «Наполи» Роберто Сосы, у всех них на данный момент примерно одинаковые шансы на полуфинал - Соса не готов выделить фаворитов.

- Я считаю, что все три итальянских клуба плюс «Бенфика» - все имеют равные шансы. По 25 процентов, - цитирует слова бывшего футболиста pianetamilan.it.

Первые матчи четвертьфиналов состоятся 11-12 апреля, ответные - через неделю, 18-19 апреля. Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Наполи Роберто Соса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
06:31 · Лига чемпионов
Роберто Соса: «У «Наполи», «Милана» и «Интера» равные шансы»
06:18 · Лига чемпионов
Кассано считает, что «Наполи» пройдёт «Милан»
05:22 · Италия. Серия А
Ибрагимович пояснил, почему не попал в заявку на плей-офф Лиги чемпионов
02:35 · Лига чемпионов
Зоммер: «Победа в Лиге чемпионов – цель «Баварии»
01:55 · Лига чемпионов
Женская «Барселона» с минимальным счётом обыграла «Рому» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
21 Марта
23:37 · Лига чемпионов
Стало известно, когда «Бавария» и Павар начнут переговоры по новому контракту
09:36 · Испания. Ла Лига
«Реал» выдвинул ультиматум Анчелотти 1
19 Марта
10:57 · Лига чемпионов
Лаудруп назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
09:22 · Лига чемпионов
Мерсон: «Челси» выбьет «Реал» из Лиги чемпионов» 2
00:51 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола признался, что заменил Холанна в матче против «РБ Лейпцига» из-за рекорда Месси
18 Марта
20:15 · Лига чемпионов
​Капелло назвал итальянский клуб, который выйдет в полуфинал Лиги чемпионов 1
19:53 · Лига чемпионов
​Симоне Индзаги: «Мы надеемся попасть в финал Лиги чемпионов» 2
19:47 · Лига чемпионов
​Кассано: «Бенфика» пройдёт «Интер»
09:19 · Лига чемпионов
Глеб считает «Наполи» одним из главных фаворитов Лиги чемпионов
06:54 · Лига чемпионов
Неценко: «Наполи» может расслабиться в Серии А ради Лиги чемпионов»
Все новости
Рекомендуем