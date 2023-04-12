«Милан» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Италии проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Наполи
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Протокол игры
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Кьяер Симон•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Крунич Раде•Тонали Сандро•Диас Браим•Беннасер Исмаэль•Леау Рафаэл•Жиру Оливье
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Мин-Чжэ Ким•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Лосано Ирвинг•Элмас Эльиф•Кварацхелия Хвича
12 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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