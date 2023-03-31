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Лига чемпионов

Пато: «Думаю, «Милан» пройдёт «Наполи» в Лиге чемпионов»

31 Марта 2023 • 21:45 Комментировать
Милан
...
Наполи
12.04 22:00

Бывший футболист «Милана» Алешандре Пато высказался о том, что ждёт команду Стефано Пиоли в Лиге чемпионов.

«Россонери» вышли в четвертьфинальную стадию, где сыграют против другого итальянского коллектива – «Наполи». Встречи пройдут 12 и 18 апреля.

«Нынешний «Милан» выглядит достойно, команда может сделать ставку на Лигу чемпионов. Думаю, «Милан» пройдёт «Наполи» в четвертьфинале, и я уже поспорил со своими тренерами, которые со мной не согласны. Возможно, в выездном матче будет тяжело, но на «Сан-Сиро» есть все шансы добиться отличного результата. «Милан» вполне может замахнуться на выход в финал», – цитирует Football Italia бразильца.

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Милан Алешандре Пато Наполи
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МИЛАН НАПОЛИ
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