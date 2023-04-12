Анчелотти назвал клуб, с которым хотел бы сыграть в финале Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что хотел бы сыграть в финале Лиги чемпионов против «Милана».

«У меня и Паоло Мальдини не самые хорошие воспоминания от финального матча Лиги чемпионов 2005 года. У нас отличные отношения с Паоло, и если наши клубы в этом году сыграют в финале турнира, то я буду очень рад такому повороту событий», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.

В эти минуты «Реал» принимает на своем поле «Челси» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, а «Милан» встречается с «Наполи». За всеми событиями игр можно следить на портале LiveResult.