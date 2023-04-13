Беннасер: «Хорошо поработали»

Итальянский «Милан» развеял сомнения скептиков, которые не верили в то, что команда Стефано Пиоли сможет бросить вызов безусловному доминатору чемпионата Италии. Гол Исмаэля Беннасера принес «Милану» победу, вдобавок, «Наполи» схлопотал две дисквалификации. Автор гола Беннасер прокомментировал итоги игры.

- Мы хорошо поработали. Сделали все, что просил тренер. И все получилось. Теперь у нас гол преимущества. Мы должны продолжать относиться к делу подобным образом, - цитирует слова Исмаэля Беннасера pianetamilan.it.

Ответный матч этих команд состоится уже через неделю.