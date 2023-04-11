Спаллетти: «Распадори не готов к матчу с «Миланом» на 100%»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти ответил на вопрос о кризисе травм в атакующей линии своей команды.

Проблемы испытывают все три форварда – Виктор Осимхен, Джованни Симеоне и Джакомо Распадори. Последнему, судя по всему, предстоит сыграть в поединке четвертьфинала Лиги чемпионов с «Миланом», в то время как первые двое продолжают залечивать повреждения.

«Распадори тоже не готов на 100% – сегодня он провёл лёгкую тренировку, но справился с нагрузкой. Завтра утром мы снова оценим его состояние, после чего решим, кто займёт позицию форварда», – поведал на пресс-конференции Спаллетти.

Поединок «Милан» – «Наполи» состоится 12 апреля.