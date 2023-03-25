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Лига чемпионов

Капелло считает, что «Наполи» может сыграть в финале Лиги чемпионов

25 Марта 2023 • 17:03 Комментировать
Милан
...
Наполи
12.04 22:00

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказал мнение о перспективах «Наполи» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Наполи» может добраться до финала, ведь сейчас у них есть опытный тренер и хорошие футболисты. Осимхен и Кварацхелия делают разницу на поле. Также команда прекрасно выступает в чемпионате Италии», — цитирует Капелло Marca.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» прошел «Айнтрахт», одержав победы в обоих матчах (2:0, 3:0). В четвертьфинале турнира подопечные Лучано Спаллетти встретятся с «Миланом». Первая игра состоится 12 апреля, ответный поединок пройдет 18 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Наполи Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен
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МИЛАН НАПОЛИ
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