Капелло считает, что «Наполи» может сыграть в финале Лиги чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказал мнение о перспективах «Наполи» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Наполи» может добраться до финала, ведь сейчас у них есть опытный тренер и хорошие футболисты. Осимхен и Кварацхелия делают разницу на поле. Также команда прекрасно выступает в чемпионате Италии», — цитирует Капелло Marca.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» прошел «Айнтрахт», одержав победы в обоих матчах (2:0, 3:0). В четвертьфинале турнира подопечные Лучано Спаллетти встретятся с «Миланом». Первая игра состоится 12 апреля, ответный поединок пройдет 18 апреля.