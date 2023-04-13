Журналисты раскритиковали судей в микст-зоне после матча «Милан» - «Наполи»

В среду вечером в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» обыграл «Наполи» со счётом 1:0. В социальных сетях появились видео из микст-зоны, где журналисты обычно общаются с футболистами. На видео видно, как по коридору идут представители бригады арбитров. В это время журналисты (предположительно, фанаты «Наполи») критикуют рефери за их работу.

«Плохой матч», «Позор вам», - такие фразы можно было расслышать.

«Было бы хорошо, если бы в микст-зону или пресс-центр ходили только журналисты, а не фанаты», - написал журналист Джованни Капуано в социальных сетях. С ним нельзя не согласиться.

Отметим, что на игре работала бригада арбитров из Румынии. Её возглавлял Иштван Ковач.