Кассано считает, что «Наполи» пройдёт «Милан»

В четвертьфинале Лиги чемпионов итальянскому «Наполи» предстоит сыграть с «Миланом», и бывший итальянский футболист Антонио Кассано уверен в том, что подопечные Лучано Спаллетти пройдут в следующий раунд самого престижного европейского клубного футбольного турнира.

- Лига чемпионов - это, конечно, стихия «Милана», но «Наполи» показывает волшебный футбол и пройдет дальше. Я считаю именно так, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.

Напомним, что первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между итальянскими «Миланом» и «Наполи» состоится двенадцатого апреля.