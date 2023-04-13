Браим Диас: «Мы очень довольны, но впереди ещё матч»

Итальянский «Милан» развеял сомнения скептиков, чемпион Италии обыграл нынешнего лидера и наиболее вероятного будущего обладателя Скудетто - «Наполи». Единственный гол забил Исмаэль Беннасер, а организовал эту атаку испанец Браим Диас. Он прокомментировал события недавно закончившегося матча.

- Мы очень довольны, но впереди еще матч. У нас есть положительный результат, но работу надо будет закончить в ответной игре. С нынешним игровым модулем у нас все получается. Надо продолжать в той же манере, - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.

Ответный матч этих команд состоится уже через неделю.