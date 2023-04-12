Кварацхелия - третий грузин, который играет в четвертьфинале Лиги чемпионов

Итальянские клубы «Наполи» и «Милан» встречаются между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов, и это лишь третий случай участия грузинских игроков в такой высокой стадии самого престижного турнира в европейском футболе.

Ранее из соотечественников Кварацхелии в четвертьфинале Лиги чемпионов играл Каха Каладзе, причем в составе «Милана», а также Леван Кобиашвили, который играл за немецкий «Шальке». Напомним, что Кварацхелия перебрался в Италию летом прошлого года.

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