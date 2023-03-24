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Лига чемпионов

Донадони скептически относится к шансам «Милана» на полуфинал Лиги чемпионов

24 Марта 2023 • 01:44 Комментировать
Милан
...
Наполи
12.04 22:00

В четвертьфинале Лиги чемпионов итальянскому «Милану» предстоит сразиться с соотечественниками из «Наполи», и бывший игрок команды Роберто Донадони, выступавший за клуб в самые славные его времена, не верит в то, что миланцы пройдут неаполитанцев.

- Конечно, Лига чемпионов - это особый турнир, особый стимул, но если проанализировать ситуацию с холодной головой, то очевидно, что сегодня «Наполи» превосходит «Милан», команда играет на другой передаче, на других скоростях, - цитирует слова Роберто Донадони pianetamilan.it.

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 11-12 апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Роберто Донадони
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МИЛАН НАПОЛИ
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