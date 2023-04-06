Осимхен имеет шансы сыграть с «Миланом» в Лиге чемпионов

Главный бомбардир «Наполи» Виктор Осимхен пропустил последний матч чемпионата Италии против «Милана» (поражение 0:4) из-за проблем с левой приводящей мышцей. Главный тренер неаполитанской команды Лучано Спаллетти на пресс-конференции сообщил, что Осимхен точно пропустит пятничный матч Серии А против «Лечче». При этом специалист допустил возвращение нигерийца в строй к первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана».

В сезоне 2022/2023 Виктор Осимхен провёл 29 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 5 голевых передач.

Матч между «Наполи» и «Миланом» в Лиге чемпионов проведёт в среду, 12 апреля.