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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен имеет шансы сыграть с «Миланом» в Лиге чемпионов

06 Апреля 2023 • 16:58 Комментировать
Лечче
...
Наполи
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07.04 20:00

Главный бомбардир «Наполи» Виктор Осимхен пропустил последний матч чемпионата Италии против «Милана» (поражение 0:4) из-за проблем с левой приводящей мышцей. Главный тренер неаполитанской команды Лучано Спаллетти на пресс-конференции сообщил, что Осимхен точно пропустит пятничный матч Серии А против «Лечче». При этом специалист допустил возвращение нигерийца в строй к первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана».

В сезоне 2022/2023 Виктор Осимхен провёл 29 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 5 голевых передач.

Матч между «Наполи» и «Миланом» в Лиге чемпионов проведёт в среду, 12 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Виктор Осимхен
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