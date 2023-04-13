Кечинов: «Наполи» с Осимхеном и без него — две большие разницы»

Бывший нападающий столичного «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение «Наполи» от «Милана» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Во вчерашней игре «Наполи» очень долго время владел преимуществом, были очень хорошие моменты. Дело в другом: «Наполи» с Осимхеном и без него — две большие разницы», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Газета.Ру».

По его мнению, наличие нигерийского форварда влияет на игру всего коллектива и Хвичи Кварацхелии в частности. Кечинов считает, что с Осимхеном «партенопейцы» будут фаворитами ответного поединка, отметив, что без Виктора команды обладают равными шансами на выход в полуфинал.

Напомним, что в первой четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов «Наполи» уступил «Милану» с минимальным счётом. Ответный поединок состоится в Неаполе во вторник, 18 апреля.