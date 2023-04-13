«Наполи» не реализовал свои шансы и проиграл «Милану» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

В итальянском четвертьфинале Лиги чемпионов все решится во втором матче. В среду «Милан» дома с минимальным счётом одолел «Наполи».

В среду состоялись ещё два первых матча стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. В итальянском дерби «Милан» принимал «Наполи». Учитывая, что днём ранее «Интер» в гостях обыграл «Бенфику», существует большая вероятность, что полуфинал также станет разборкой внутри страны. Кто был фаворитом этой пары, сказать было сложно. С одной стороны «Наполи» уверенно лидирует в Серии А, с другой – буквально десять дней назад неаполитанцы дома потерпели разгромное поражение от «Милана» со счётом 0:4.

Матч начался активно, и гости могли открывать счёт уже на первой минуте. После прострела справа мяч просочился на дальний угол вратарской, откуда ворота расстреливал Кварацхелия, но Крунич уже с ленточки вынес футбольный снаряд, а добивание Зелиньски оказалось выше. Вскоре Замбо-Ангисса с линии штрафной пальнул под перекладину, и Меньян с трудом спас команду. Затем после углового ди Лоренцо пробил выше цели.

На пару минут миланцы сумели отодвинуть игру от своих ворот, но затем Зелиньски пробил издали, и Меньян с трудом спас ворота. После углового последовала атака вторым темпом, и ди Лоренцо вновь головой отправил футбольный снаряд над перекладиной. Сами «россонери» лишь в середине тайма впервые серьёзно угрожали воротам соперника. Леау совершил проход со своей половины поля до чужой штрафной, но из левой зоны пробил мимо дальнего угла.

Постепенно игра чуть успокоилась, но за пять минут до конца тайма хозяева счёт не открыли. Неаполитанцы потеряли мяч в атаке, Диас его совершил быстрый рывок со своей половины поля к чужой штрафной, сделал пас направо на Леау, а тот прострелил уже налево, куда ворвался Бенасер, и тот с близкого расстояния пробил в цель.

На перерыв «россонери» могли уйти с более комфортным преимуществом. Сначала Жиру в чужой штрафной укрыл мяч корпусом и откатил его на Тонали, который с разворота чуть не попал в угол. Справедливости ради надо отметить, что футбольный снаряд задел соперника. После углового же Кьяер пробил в перекладину. В общем свисток на перерыв, возможно, спас «Наполи».

В начале второго тайма неаполитанцы упустили шанс сравнять счёт. Кварацхелия слева набросил мяч в штрафную, после чего последовал удар под перекладину, но Меньян ворота спас. Неаполитанцы после этого продолжали владеть мячом и инициативой, а миланцы оборонялись и оберегали добытое до перерыва преимущество.

За пятнадцать минут до конца матча неаполитанцы остались в меньшинстве. Замбо-Ангисса в центре поля грубо сыграл против Эрнандеса, за что получил вторую жёлтую карточку в матче. Тем не менее, даже в меньшинстве гости могли отыграться. Политано получил мяч справа в штрафной и пробил в ближний угол, но Меньян парировал мяч на угловой. В целом же «Милан» контролировал концовку встречи и довёл поединок до минимальной победы.

Уже через неделю команды встретятся вновь уже в Неаполе. До этого матча обе команды сыграют в рамках Серии А. В субботу «Наполи» примет «Верону», а «Милан» отправится в гости к «Болонье».

Роман Андреев