Эранио призвал Леау проснуться

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Италии Стефано Эранио считает, что «Милану» в противостоянии с «Наполи» стоит помнить о том, что команда семь раз становилась лучшим клубом Европы, а также он рассчитывает на то, что Рафаэл Леау проснется и выдаст что-то из своего фирменного репертуара.

- «Милан» должен сыграть как «Милан», если он хочет сыграть со ставкой на ничью, то ничего не получится. Уверен, что Спаллетти хотел другой жребий. Леау переживает непростой период, но он - тот, кто может сделать что-то особое, - цитирует слова Эранио pianetamilan.it.

Напомним, что первый матч «Милана» и «Наполи» состоится 12 апреля.