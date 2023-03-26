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Эранио призвал Леау проснуться

26 Марта 2023 • 03:15 Комментировать
Милан
...
Наполи
12.04 22:00

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Италии Стефано Эранио считает, что «Милану» в противостоянии с «Наполи» стоит помнить о том, что команда семь раз становилась лучшим клубом Европы, а также он рассчитывает на то, что Рафаэл Леау проснется и выдаст что-то из своего фирменного репертуара.

- «Милан» должен сыграть как «Милан», если он хочет сыграть со ставкой на ничью, то ничего не получится. Уверен, что Спаллетти хотел другой жребий. Леау переживает непростой период, но он - тот, кто может сделать что-то особое, - цитирует слова Эранио pianetamilan.it.

Напомним, что первый матч «Милана» и «Наполи» состоится 12 апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Стефано Эранио
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МИЛАН НАПОЛИ
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