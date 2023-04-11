Пиоли: «Мы подготовились к матчу с «Наполи» наилучшим образом»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от первой встречи против «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы спокойны, потому что знаем, что подготовились к этому матчу наилучшим образом, понимая, какие трудности нас ждут. Лига чемпионов — это Лига чемпионов, и мы хотим показать свою лучшую игру», — заявил главный тренер «россонери», чьи слова цитирует пресс-служба УЕФА. Пиоли рассказал, что для команды важна предстоящая встреча, отметив при этом, что «Милану» уже удалось превзойти результаты прошлого сезона в главном еврокубке.

Напомним, что первый поединок между итальянскими командами состоится в Милане в среду, 12 апреля. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.