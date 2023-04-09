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Лига чемпионов

Браим Диас: «Наполи» очень силён, но «Милан» тоже хорош»

09 Апреля 2023 • 00:15 Комментировать
Милан
...
Наполи
12.04 22:00

Полузащитник «Милана» Браим Диас высказался о предстоящей встрече с «Наполи» в Лиге чемпионов.

Два итальянских коллектива встретятся в рамках четвертьфинала турнира. Поединки пройдут 12 и 18 апреля в Милане и Неаполе соответственно.

«Нахождение в восьмёрке сильнейших команд Европы – это невероятно. В прошлом году нам удалось завоевать скудетто, а сейчас мы бьёмся в самом престижном еврокубке.

«Наполи» – очень сильная команда, показывающая свой класс и в Серии А, и в Лиге чемпионов. Они очень одарены технически, но то же самое можно сказать и про нас. Мы хорошо друг друга знаем, нас ждёт интересное противостояние», – приводит TMW слова испанца, арендованного у мадридского «Реала».

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Милан Наполи Браим Диас
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МИЛАН НАПОЛИ
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