Капелло: «Между «Миланом» и «Наполи» ничего не решено, шансы по-прежнему 50 на 50»

Итальянский специалист Фабио Капелло, в прошлом тренировавший «Милан» и бравший с ним Лигу чемпионов, считает, что в противостоянии «Милана» и «Наполи» все решится во втором матче.

- 50 на 50. Шансы остаются равными. У «Наполи» есть все, чтобы отыграться. Думаю, что отсутствие Кима станет большой проблемой, чем Ангисса, для команды, которая должна атаковать. А «Милан» будет готовиться к контригре и искать пространство, - цитирует слова Капелло итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что первый матч «Милан» в среду выиграл, но с минимальным преимуществом. ​