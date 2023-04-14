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Капелло: «Между «Миланом» и «Наполи» ничего не решено, шансы по-прежнему 50 на 50»

14 Апреля 2023 • 23:27 Комментировать
Милан
1:0
Наполи
окончен

Итальянский специалист Фабио Капелло, в прошлом тренировавший «Милан» и бравший с ним Лигу чемпионов, считает, что в противостоянии «Милана» и «Наполи» все решится во втором матче.

- 50 на 50. Шансы остаются равными. У «Наполи» есть все, чтобы отыграться. Думаю, что отсутствие Кима станет большой проблемой, чем Ангисса, для команды, которая должна атаковать. А «Милан» будет готовиться к контригре и искать пространство, - цитирует слова Капелло итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что первый матч «Милан» в среду выиграл, но с минимальным преимуществом. ​
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло Наполи
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