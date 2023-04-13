Бывший футболист «Наполи» Бруно ди Наполи в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение от «Милана» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

— «Наполи» играл хорошо, будь команда чуть точнее в начале игры, настроения были бы другие. Поражение больше неприятно с психологической точки зрения, команда снова проиграла «Милану» и снова не забила.

— Можно ли сказать, что «Милану» повезло?

— Нет, так неправильно говорить. «Милан» хорошо играл, создавал свои моменты и даже придавил в концовке. Играли две сильные команды из Италии, одна была вчера чуть лучше. В ответной игре все может быть иначе.

— Что нужно будет поменять в ответной игре?

— «Наполи» будет сложно без Замбо-Ангиссы и Кима Мин-Чжэ, это важные игроки для команды. А вот если Виктор Осимхен действительно сыграет, шансы «Наполи» растут. Даже если он сейчас не в лучшей форме, он опасен в любом состоянии. Тем более, без него хуже действуют и другие футболисты атаки, например, Хвича.

Напомним, что подопечные Лучано Спаллетти уступили в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с минимальным счётом. Ответная встреча состоится в следующий вторник, 18 апреля, в Неаполе.