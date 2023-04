Милан - Наполи: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В среду состоится итальянский четвертьфинал в Лиге чемпионов. На поле выйдут «Милан» и «Наполи», лучшие команды прошлого и текущего сезонов Серии А. 10 дней назад в Неаполе «россонери» неожиданно разгромили соперника, и сегодня коллектив Лучано Спаллетти может взять реванш в более значимом поединке. Интересная особенность матчей этой пары, в последних шести случаях побеждали только гости, а принимающая сторона в последний раз набирала три очка в игре Серии А аж пять лет назад.

Считается, что сегодня шансы сторон равны, а кто будет сильнее, посмотрим в 22:00. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.