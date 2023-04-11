Италия вернулась, или просто повезло: О чём говорит успех в еврокубках представителей Серии А

В четвертьфиналах еврокубков сыграют сразу шесть клубов Серии А, половина из которых – в Лиге чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, можно ли говорить о возвращении итальянского футбола на вершину, или это стечение обстоятельств.

Если смотреть на голые цифры, то результаты Италии в этом еврокубковом сезоне поражают. Сразу шесть команд пробились в четвертьфиналы турниров. Такое в истории Серии А случилось в третий раз. В сезоне-1998/99 также было шесть представителей на этой стадии, а в 1990/91 – даже семь! Вряд ли кто-то будет спорить, что в те годы Серия А действительно считалась одной из сильнейших лиг в Европе.

В последние годы Серия А утратила статус сильнейшей в Европе. Последняя победа в Лиге чемпионов датирована сезоном-2009/10. Дважды в середине 10-х «Ювентус» выходил в финал, но оба похода подопечных Массимилиано Аллегри воспринимались скорее как неожиданность, чем закономерный результат. Чем ещё может похвастаться Италия в последние годы? Финал «Интера» в Лиге Европы в странный ковидный сезон.

Однако последние результаты представителей Серии А заставляют задуматься о возращении былого величия. Не забудем, что в прошлом сезоне «Рома» выиграла Лигу конференций. Возможно, не самый статусный еврокубок, но всё же выиграла его команда из Серии А.

Тем не менее говорить о возвращении Серии А на футбольный Олимп, возможно, несколько рановато. Даже успех итальянских команд в Лиге чемпионов в этом сезоне выглядит как успешное стечение обстоятельств. «Милану» и «Интеру» откровенно повезло с жеребьёвкой в 1/8. «Россонери» попался разобранный «Тоттенхэм», а в группе в соперниках были «Зальцбург» и загребское «Динамо». Всё могло быть иначе. «Нерадзурри» же в квартете прошли «Барселону», которая в стадии перестройки, а в 1/8, выйдя со второго места, получили «Порту». Всё же, в отличие от «Наполи», миланские клубы не показывают футбол высокого качества, и их сложно назвать претендентами на победу в Лиге чемпионов.

Основное отличие нынешней Серии А от чемпионата 90-х годов заключается в том, что звёзды едут не на Апеннинский полуостров, а с него. Чемпионат Италии стал трамплином для перехода в Англию или в какие-то топ-клубы. За последние годы Серия А потеряла Маттейса де Лигхта, Кристиана Ромеро, Калиду Кулибали, Фабиана Руиса, Ашрафа Хакими, Родриго де Пауля, Родриго Бентанкура, Мауро Икарди, Патрика Шика, Лукаса Пакета и других. Кто пришёл им на смену? Виктор Осимхен, Тэмми Абрахам, Фикайо Томори, Хвича Кварацхелия, Шарль де Кетеларе, Филип Костич. При этом очевидно, что уже вскоре те, кто себя неплохо проявляют в Италии, также уедут.

Без сильных исполнителей клубы не могут добиваться успехов на международной арене. Рассчитывать же, что селекционеры раз за разом будут находить удачную замену ушедшим лидерам, слишком наивно.

Вдобавок к этому серьёзно просела итальянская тренерская школа. В последние годы в Италии не появляются топ-наставники. Карло Анчелотти к молодым тренерам не отнести. Лучано Спалетти тоже далеко не новое имя. Из новых же даже отметить кого-то сложно. Симоне Индзаги застыл в развитии, есть Роберто де Дзерби, но он пока до топ-уровня не дорос.

Основная проблема Италии, конечно, заключается в деньгах, которых стало намного меньше. Местные клубы понимают, что для её решения, прежде всего, нужно обзавестись собственными современными стадионами. В Серии А только у четырёх клубов арены принадлежат им. Сегодня в Италии обсуждают возможность принять Евро-2032, который может дать толчок развитию инфраструктуры. В этом многие видят возможность для роста.

Пока же итальянские клубы рассчитывают на селекцию и добиваются успехов, однако системы в этом нет.

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Роман Андреев