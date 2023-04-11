Итальянский журналист считает, что «Милан» и «Наполи» не выявят победителя

Итальянский журналист Массимилиано Мартини сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором друг с другом встретятся два итальянских гранда – «Наполи» и «Милан».

«Обе команды, учитывая их последние выступления, приедут не в лучших кондициях. У неаполитанцев серьёзные проблемы с нападающим Виктором Осимхеном. Скорее всего команды будут действовать аккуратно и сыграют вничью», - рассказал Мартини для Sport24.

Первая игра в паре пройдёт завтра, 12 апреля в Милане на арене «Сан-Сиро».