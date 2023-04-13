Пиоли: «Провели достойный Лиги чемпионов матч»

Итальянский «Милан» развеял сомнения скептиков, переиграв в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Наполи». Стефано Пиоли, наставник клуба, доволен итогами матча, он считает, что его команда сыграла в достойный четвертьфинала Лиги чемпионов футбол.

- Я уже думаю об ответном матче, там тоже будет много событий. Ритм, эмоции, были и технические ошибки - матч получился напряженным. Они начали лучше, но мы смогли сбалансировать игру. Жаль лишь, что не смогли забить еще, когда получили большинство. Надеемся, что пройдем дальше, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Ответный матч этих команд состоится уже через неделю.