Спаллетти: «Провели хороший матч»

Итальянский «Наполи» потерпел еще одно поражение от соотечественников из «Милана», проиграв сопернику в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Несмотря на такой исход, поражение с минимальным счетом, наставник «Наполи» Лучано Спаллетти считает, что его команда провела хороший матч.

- Отношение к делу мне понравилось, за это я уже поблагодарил команду. Она пыталась отыграться даже оставшись в меньшинстве. Нам противостоял отличный соперник и отличный голкипер Меньян, - цитирует слова Спаллетти pianetamilan.it.

Ответный матч этих команд состоится уже через неделю.