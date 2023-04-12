Кварацхелия – в составе «Наполи» на матч с «Миланом» в Лиге чемпионов

В среду вечером «Наполи» проведёт гостевой матч против «Милана» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Наставник неаполитанской команды Лучано Спаллетти включил в стартовый состав таких игроков:

Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Ррахмани, Руй Мариу, Замбо-Ангисса, Лоботка, Эльмас, Зелиньски, Кварацхелия, Лосано.

Стоит напомнить, что Виктор Осимхен – главный бомбардир «Наполи» – не может помочь команде из-за полученной ранее травмы.

Футболисты «Милана» и «Наполи» услышат стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.