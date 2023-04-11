Мин Джэ: «Думаю лишь о том, как помешать сопернику забить»

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Наполи» предстоит сразиться с «Миланом», это случится в среду, 12 апреля. Корейский столб обороны Ким мин Джэ дал понять, что накануне игры он, как и подобает выходцу из Азии с их известной трудовой культурой, думает лишь о работе - о том, как разрушать атаки соперников.

- Мы в четвертьфинале Лиги чемпионов - впервые в истории клуба. И хотим в полуфинал. Потому я думаю лишь о том, как лучше сделать свою работу. Как помешать конкурентам забить. Но я уверен, что мы будем получать удовольствие от игры вне зависимости от результата, - цитирует Дже итальянское новостное агентство ITASportPress.