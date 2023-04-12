Кака: «Итальянские команды снова становятся важными в Европе»

Рикардо Кака, в прошлом выступавший за итальянский «Милан», считает, что предстоящий матч между его бывшим клубом и «Наполи» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов будет сильно отличаться от игры в чемпионате, где действующий пока что чемпион забил неаполитанцам четыре безответных мяча.

- Сегодня будет другой матч. «Милан» точно не станет чемпионом, но клуб хочет выиграть что-то важное. А итальянские клубы снова становятся важными игроками в Европе, - цитирует слова Кака pianetamilan.it.

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