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Лига чемпионов

Кака: «Итальянские команды снова становятся важными в Европе»

12 Апреля 2023 • 21:39 Комментировать
Милан
0:0
Наполи
1 2.70 X 3.10 2 3.00
1-й тайм

Рикардо Кака, в прошлом выступавший за итальянский «Милан», считает, что предстоящий матч между его бывшим клубом и «Наполи» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов будет сильно отличаться от игры в чемпионате, где действующий пока что чемпион забил неаполитанцам четыре безответных мяча.

- Сегодня будет другой матч. «Милан» точно не станет чемпионом, но клуб хочет выиграть что-то важное. А итальянские клубы снова становятся важными игроками в Европе, - цитирует слова Кака pianetamilan.it.

Следитьь за событиями игры между «Миланом» и «Наполи» можно по прямой ссылке на наш сайт

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МИЛАН НАПОЛИ
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