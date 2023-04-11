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Лига чемпионов

Ди Лоренцо – о матче с «Миланом» в Лиге чемпионов: «Нужно забыть про 0:4, завтра всё будет по-другому»

11 Апреля 2023 • 22:33 Комментировать
Милан
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Наполи
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Через 22 ч. 10 мин.

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо высказался в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана».

Недавний матч команд, прошедший в Серии А, завершился для неаполитанцев катастрофой – домашнее поражение со счётом 0:4. В среду команды сыграют на «Сан-Сиро» уже в рамках Лиги чемпионов.

«Думаю, о нашем прошлом матче с «Миланом» уже и без того много сказано, пора перевернуть страницу и забыть о том поражении. Мы хорошо подготовились. У нас нет никакой боязни, ведь в тот день мы просто не были собой. Завтра всё будет по-другому», – заявил 29-летний правый защитник на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Джованни Ди Лоренцо
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МИЛАН НАПОЛИ
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