Ди Лоренцо – о матче с «Миланом» в Лиге чемпионов: «Нужно забыть про 0:4, завтра всё будет по-другому»

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо высказался в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана».

Недавний матч команд, прошедший в Серии А, завершился для неаполитанцев катастрофой – домашнее поражение со счётом 0:4. В среду команды сыграют на «Сан-Сиро» уже в рамках Лиги чемпионов.

«Думаю, о нашем прошлом матче с «Миланом» уже и без того много сказано, пора перевернуть страницу и забыть о том поражении. Мы хорошо подготовились. У нас нет никакой боязни, ведь в тот день мы просто не были собой. Завтра всё будет по-другому», – заявил 29-летний правый защитник на пресс-конференции.