Спаллетти расстроен удалением Ангисса

Итальянский «Наполи» проиграл «Милану» в первом матче четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов, вдобавок, команде придется сыграть в ослабленном составе в ответной встрече - дисквалификации получили Ангисса и мин Джэ, и еще неизвестно, вернется ли в строй Виктор Осимхен.

Наставник клуба расстроен всем этим, а удаление Ангисса он считает несправедливым.

- В этой фазе сезона мешает любое отсутствие в составе. Но у нас есть игроки, которые могут заменить. Очень расстроен тем, что Ангисса пропустит игру, я считаю, что его удалили несправедливо, - цитирует слова Спаллетти pianetamilan.it.