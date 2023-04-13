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Лига чемпионов

Спаллетти расстроен удалением Ангисса

13 Апреля 2023 • 00:46 Комментировать
Милан
1:0
Наполи
окончен

Итальянский «Наполи» проиграл «Милану» в первом матче четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов, вдобавок, команде придется сыграть в ослабленном составе в ответной встрече - дисквалификации получили Ангисса и мин Джэ, и еще неизвестно, вернется ли в строй Виктор Осимхен.

Наставник клуба расстроен всем этим, а удаление Ангисса он считает несправедливым.

- В этой фазе сезона мешает любое отсутствие в составе. Но у нас есть игроки, которые могут заменить. Очень расстроен тем, что Ангисса пропустит игру, я считаю, что его удалили несправедливо, - цитирует слова Спаллетти pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Андре-Франк Ангисса Андре-Франк Замбо-Ангисса
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