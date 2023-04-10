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Лига чемпионов

Осимхен рискует пропустить матч Лиги чемпионов против «Милана»

10 Апреля 2023 • 17:35 Комментировать
Милан
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Наполи
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12.04 22:00

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен пропустил два последних матча команды в чемпионате Италии из-за травмы. Нигерийский бомбардир рискует пропустить ещё одну игру – против «Милана» в Лиге чемпионов. Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, в понедельник Осимхен тренировался отдельно от команды, а позже отправился работать в спортзале. Ясно, что 24-летний форвард ещё не восстановился. 

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Наполи» пройдёт уже в ближайшую среду, 12 апреля.

Добавим, что в сезоне 2022/2023 Виктор Осимхен провёл 29 официальных матчей, в которых забил 25 голов и отдал 5 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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МИЛАН НАПОЛИ
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