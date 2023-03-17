​Уткин высказался о шансах «Наполи» выиграть Лигу чемпионов

Журналист Василий Уткин в новом выпуске своей программы на канале в YouTube высказался о жеребьёвке Лиги чемпионов.

Одна из частей турнирной сетки выглядит так: «Милан» - «Наполи» / «Интер» - «Бенфика».

«Наполи» показывает едва ли не самый красивый в Европе футбол. Наряду, наверное, с «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Баварией». «Наполи» выглядит фаворитом в этой половине сетки. Но всё же выиграть Лигу чемпионов с наскока, с только сформировавшимся топ-составом – очень сложно. Сложно на это рассчитывать. Выйти в финал – это одно дело. Выиграть в финал – дело совершенно другое. Это много раз было доказано. Много раз видели, как дебютанты не могли себя найти в решающем матче. Я имею в виду Хвичу и Осимхена, в первую очередь.

«Милан» тоже может оказаться в финале, всё-таки это плей-офф. Но трудно предположить, что они потянут. А «Бенфика» не может выиграть финал – на них проклятье. Так что вероятность того, что победитель Лиги чемпионов будет из этой части сетки, - процентов 5-10», - сказал Уткин.