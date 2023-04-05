Анчелотти считает, что «Наполи» может выиграть Лигу чемпионов

Бывший наставник итальянского «Наполи» Карло Анчелотти наслаждается игрой команды в текущем сезоне, он считает, что неаполитанцы могут выиграть Лигу чемпионов. Но для этого им придется, прежде всего, обыграть другой бывший, и, наверное, куда более значимый для итальянского специалиста клуб - «Милан».

- Я слышал, что Икер Касильяс прогнозирует финал между «Реалом» и «Наполи», мне тоже нравится такая идея. Даже финал для «Наполи» стал бы замечательным результатом. Они проводят отличный сезон. Могут ли они выиграть турнир? Да, это могут сделать все оставшиеся в нем клубы, - цитирует Анчелотти pianetamilan.it.