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Лига чемпионов

Дзола: «0:4 от «Милана» ничего не значит, «Наполи» хорошо сыграет в Лиге чемпионов»

11 Апреля 2023 • 08:56 Комментировать
Милан
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Наполи
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12.04 22:00

Бывший игрок итальянского «Наполи» Джанфранко Дзола поделился своим прогнозом на предстоящий матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Он уверен в том, что поражение со счетом 0:4 в рамках чемпионата не отражает истинной ситуации, и в Лиге чемпионов «Наполи» выступит совсем иначе.

- Не думаю, что четвертьфинал Лиги чемпионов свидетельствует о том ,что итальянский футбол выздоровел. Увы. Мы не в состоянии привлекать игроков из Англии, Испании или Германии. «Наполи», несмотря на поражение от «Милана», имеет большой шанс хорошо выступить в Лиге чемпионов, - цитирует Дзолу pianetamilan.it.

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МИЛАН НАПОЛИ
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