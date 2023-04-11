Дзола: «0:4 от «Милана» ничего не значит, «Наполи» хорошо сыграет в Лиге чемпионов»

Бывший игрок итальянского «Наполи» Джанфранко Дзола поделился своим прогнозом на предстоящий матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Он уверен в том, что поражение со счетом 0:4 в рамках чемпионата не отражает истинной ситуации, и в Лиге чемпионов «Наполи» выступит совсем иначе.

- Не думаю, что четвертьфинал Лиги чемпионов свидетельствует о том ,что итальянский футбол выздоровел. Увы. Мы не в состоянии привлекать игроков из Англии, Испании или Германии. «Наполи», несмотря на поражение от «Милана», имеет большой шанс хорошо выступить в Лиге чемпионов, - цитирует Дзолу pianetamilan.it.