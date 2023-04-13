Кечинов оценил игру Кварацхелии в матче против «Милана»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался об игре лидера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против «Милана».

«Именно с Осимхеном у Хвичи получается играть гораздо ярче, лучше и результативнее. Вернется в строй Осимхен, и посмотрим, как будет выглядеть Хвича. Сейчас же игра показывает, что без него он не так продуктивен», — заявил экс-футболист «красно-белых» в интервью «Газете.Ру».

Напомним, что «Наполи» уступил с минимальным счётом в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана». Единственный мяч оформил полузащитник «россонери» Исмаэль Беннасер. Хвича Кварацхелия провёл на поле 81 минуту, не отметившись полезными действиями.