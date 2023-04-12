​Беннасер - четвёртый африканский игрок, забивший за «Милан» в Лиге чемпионов

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Милан» встречается с «Наполи» и в конце первого тайма «россонери» удалось открыть счет благодаря усилиям Исмаэля Беннасера, который удачно подключился к контратаке.

Как оказалось, алжирец забил свой первый мяч в Лиге чемпионов, доселе в самом престижном клубном турнире Европы ему отличаться не удавалось. В общей сложности же Беннасер стал четвертым африканским игроком, который забил за «Милан» в Лиге чемпионов. До него это делали Джордж Веа, Кевин-Принс Боатенг и Салли Мунтари.

Следить за игрой между «Миланом» и «Наполи» можно в формате прямой онлайн-трансляции.