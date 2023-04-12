«Милан» выиграл все три предыдущих внутрииьальянских сражения плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня вечером итальянский «Милан» примет «Наполи» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, и это будет всего лишь четвертый раз, когда итальянские клубы сходятся между собой в плей-офф Лиги чемпионов.

Любопытно, что во всех предыдущих трех случаях также участвовал «Милан» - и он выиграл все три противостояния. Особенно любопытен сезон 2002/2003 - тогда «Милан» прошел в полуфинале «Интер», а в финале по пенальти одолел туринский «Ювентус». А затем «Милан» сошелся с «Интером» в четвертьфинале сезона 2004/2005 - и снова прошел его, но в финале того памятного розыгрыша уступил «Ливерпулю».

Следить за матчем «Милана» и «Наполи» можно по ссылке.