Зеедорф пожурил Леау за сломанный флажок

В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Милан» принимает «Наполи» и в первом тайме большой шанс упустил убежавший от защитников Рафаэл Леау - его удар прошел в сантиметрах от штанги.

Раздосадованный неудачей португалец убежал к угловому флажку, где сокрушил несчастное древко. За это его пожурил единственный человек, который выигрывал Лигу чемпионов с тремя разными клубами - Кларенс Зеедорф.

- Леау не должен был делать этого. Но я не понимаю также, как флажок мог так легко сломаться, - цитирует слова Зеедорфа pianetamilan.it.

Следить за игрой между «Миланом» и «Наполи» можно в формате прямой онлайн-трансляции.