Де Лаурентис: «Осимхен не сыграет в первом матче с «Миланом»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис подтвердил, что лучший бомбардир команды Виктор Осимхен не сыграет в первом четвертьфинале Лиги чемпионов с «Миланом». Напомним, после международной паузы нигериец ещё не сыграл ни одного матча из-за травмы.

«К сожалению, Виктор сейчас не в подходящих кондициях для того, чтобы сыграть в первом матче против «Милана». Мы надеемся, что Осимхен успеет восстановиться к ответному поединку, который состоится на нашем домашнем стадионе», – цитирует де Лаурентиса La Repubblica.

Осимхен в этом сезоне забил 21 гол в чемпионате Италии и является лучшим бомбардиром Серии А.