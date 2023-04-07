Спаллетти рассказал о состоянии травмированного Осимхена

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти ответил на вопрос о возвращении в строй нападающего Виктора Осимхена.

Лучший бомбардир Серии А пропустил два последних матча из-за травмы бедра. После сегодняшнего поединка, в котором «Наполи» одолел «Лечче» (2:1), Спаллетти высказался о состоянии нигерийского форварда: «Осимхен хочет играть в каждом матче, но иногда нужно быть предусмотрительными. Он рисковал усугубить травму и досрочно завершить сезон, поэтому медики были абсолютно правы, вынудив его взять перерыв. Он продолжает тренироваться, но пока ограничивается базовыми беговыми упражнениями. Посмотрим, как он справится с более серьёзными нагрузками», – цитирует Football Italia рулевого.