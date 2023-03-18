Неценко: «Наполи» может расслабиться в Серии А ради Лиги чемпионов»

Российский комментатор Александр Неценко считает, что «Наполи», лидирующий на данный момент в Серии А с огромным 18-очковым отрывом от второго места, может бросить больше сил на Лигу чемпионов. Неаполитанцы в четвертьфинале турнира, напомним, встретятся со своими северными оппонентами из Италии – но не с ненавистным «Ювентусом», а с «Миланом».

«С учётом преимущества неаполитанцев в чемпионате они смогут расслабиться и сосредоточиться на Лиге чемпионов. От «Наполи» точно будут ждать больше результата, чем от «Милана», - заявил Неценко «Матч ТВ».

Напомним, что «Наполи» с высокой вероятностью станет чемпионом Италии по итогам текущего сезона. В активе «адзурри» 68 очков после 26 туров Серии А, а у ближайшего преследователя в виде «Интера» из Милана – всего 50.