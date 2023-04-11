Спаллетти: «Наполи» добивался важных побед и без Осимхена»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об отсутствии Виктора Осимхена.

Нигерийский форвард продолжает залечивать травму, из-за чего рискует пропустить предстоящий матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Миланом». Проблемы со здоровьем также есть и у другого нападающего – Джованни Симеоне.

«Сила команды определяется в том числе и её умением приспосабливаться к различным обстоятельствам, и прежде «Наполи» демонстрировал свою способность показывать качественную игру при любом составе. Мы выигрывали важные матчи и без Осимхена, и я надеюсь, что тот, кому предстоит сыграть в атаке, будет верить в свои силы», – цитирует Football Italia Спаллетти.