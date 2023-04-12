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Лига чемпионов

Экс-игрок «Наполи» Барони: «Отсутствие Осимхена — большой плюс для «Милана» эксклюзив

12 Апреля 2023 • 18:41 Комментировать (1)
Милан
...
Наполи
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Через 3 ч. 3 мин.

Бывший игрок «Наполи», а сейчас главный тренер Лечче Марко Барони, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов между неаполитанцами и «Миланом».

- Я не думаю, что матч с «Миланом» в чемпионате как-то повлияет негативно на команду. Поражение было достаточно болезненным, но каждый матч в футболе — это отдельная история. Сейчас все мысли обеих команд о погоне за кубком Лиги чемпионов, а та игра осталась позади.

- Какие ожидания от игры?

- Это будет красивый матч, то, чего ждут поклонники итальянского футбола. Многие верят в «Наполи», но не считаю команду явным фаворитом. В таких условиях фаворита нет, все будет зависеть от сегодняшней формы команд, их физического и психологического состояния. Скажу только, что отсутствие Осимхена — большой плюс для «Милана», но его еще надо использовать, — сказал Барони.

Матч «Милан» - «Наполи» пройдет сегодня, 12 апреля. Начало игры запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Марко Барони Виктор Осимхен
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МИЛАН НАПОЛИ
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gcvh
12 Апреля 2023 в 18:49
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