Джилардино с нетерпением ждёт матч «Милана» с «Наполи»

После того, как миланский «Интер» вчера переиграл «Бенфику», сегодня в еще одном четвертьфинале сразятся два других итальянских клуба - «Милан» и «Наполи». Встречу предвкушает бывший итальянский футболист, ныне наставник «Дженоа»

- Четвертьфинал Лиги чемпионов между двумя итальянскими командами - это красивая действительность для нашего футбола. Я уверен, что на поле будет отличный матч, спектакль, достойный Лиги чемпионов, - цитирует слова Джилардино итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Встреча «Милана» и «Наполи» начнется в двадцать два часа по московскому времени.