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Лига чемпионов

Мерет: «Милан» – самый трудный соперник для «Наполи» в текущем сезоне»

08 Апреля 2023 • 01:05 Комментировать
Милан
...
Наполи
12.04 22:00

Голкипер «Наполи» Алекс Мерет высказался о предстоящей встрече с «Миланом» в Лиге чемпионов.

2 апреля команды сыграли в Серии А – «Милан» неожиданно увёз из Неаполя крупную победу (4:0). В среду на «Сан-Сиро» состоится первый матч команд в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, ответный поединок запланирован на 18 апреля.

«Нам предстоит очень трудный матч, и нам нельзя совершать те же ошибки, что в недавней игре с «Миланом» в Серии А. Мы должны пересмотреть ту игру, чтобы понять, в чём нам нужно прибавить.

Могу ли я назвать «Милан» нашим самым трудным соперником? Да, пожалуй. Последняя встреча была слишком неудачной, но «Милан» – действующий чемпион, его сила не должна удивлять», – сказал в интервью DAZN Мерет.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Алекс Мерет
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МИЛАН НАПОЛИ
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