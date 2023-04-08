Мерет: «Милан» – самый трудный соперник для «Наполи» в текущем сезоне»

Голкипер «Наполи» Алекс Мерет высказался о предстоящей встрече с «Миланом» в Лиге чемпионов.

2 апреля команды сыграли в Серии А – «Милан» неожиданно увёз из Неаполя крупную победу (4:0). В среду на «Сан-Сиро» состоится первый матч команд в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, ответный поединок запланирован на 18 апреля.

«Нам предстоит очень трудный матч, и нам нельзя совершать те же ошибки, что в недавней игре с «Миланом» в Серии А. Мы должны пересмотреть ту игру, чтобы понять, в чём нам нужно прибавить.

Могу ли я назвать «Милан» нашим самым трудным соперником? Да, пожалуй. Последняя встреча была слишком неудачной, но «Милан» – действующий чемпион, его сила не должна удивлять», – сказал в интервью DAZN Мерет.