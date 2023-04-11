Ди Лоренцо: «Наполи» – это не только Осимхен»

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо поделился мнением об отсутствии в составе Виктора Осимхена.

Лучший бомбардир Серии А пропустит первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Милана» из-за травмы. Заменить его, как ожидается, предстоит Джакомо Распадори.

«Мы понимаем, что Осимхен – очень важный для нас игрок, но мы не зависим только от него. Я верю во всю нашу команду, мы не беспокоимся об этом.

Распадори? Он ещё молод, но уже довольно опытен – он выиграл чемпионат Европы со сборной Италии. У него были проблемы с травмами, но он уже показал, на что способен», – цитирует Football Italia ди Лоренцо.

Матч «Милан» – «Наполи» пройдёт в среду.