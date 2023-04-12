«Милан» объявил состав на игру с «Наполи»

Во второй день четвертьфиналов Лиги чемпионов «Милан» примет дома соотечественников из «Наполи», и накануне игры наставник пока что еще действующих чемпионов Италии, Стефано Пиоли, объявил состав своей команды. «Милан» начнет матч в своем оптимальном составе, капитаном команды является Давиде Калабрия.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Беннасер, Тонали, Диас, Крунич, Леау, Жиру.

«Наполи» объявит свой состав в ближайшие минуты.

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