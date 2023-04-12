Бывший полузащитник «Милана» Рикардо Кака признался, что до сих пор с трепетом вспоминает Лигу чемпионов - самый престижный клубный турнир Европы. Напомним, что бразильский футболист выступал за «Милан», когда клубом руководил Карло Анчелотти - ныне наставник «Реала».

- У меня о Лиге чемпионов только хорошие воспоминания. И когда я вижу «Милан» снова в такой высокой стадии турнира, то у меня мурашки пробегают по коже, - признался бразильский футболист, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В 2007 году вдохновленные выступления Кака в «Милане» позволили ему стать победителем Лиги чемпионов, а сам он взял в тот сезон «Золотой мяч».