Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Кака признался, что до сих пор с трепетом вспоминает Лигу чемпионов

12 Апреля 2023 • 19:57 Комментировать
Милан
...
Наполи
1 2.70 X 3.10 2 3.00
Через 1 ч. 20 мин.

Бывший полузащитник «Милана» Рикардо Кака признался, что до сих пор с трепетом вспоминает Лигу чемпионов - самый престижный клубный турнир Европы. Напомним, что бразильский футболист выступал за «Милан», когда клубом руководил Карло Анчелотти - ныне наставник «Реала».

- У меня о Лиге чемпионов только хорошие воспоминания. И когда я вижу «Милан» снова в такой высокой стадии турнира, то у меня мурашки пробегают по коже, - признался бразильский футболист, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В 2007 году вдохновленные выступления Кака в «Милане» позволили ему стать победителем Лиги чемпионов, а сам он взял в тот сезон «Золотой мяч». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Кака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.04.23 в 22:00
Милан Милан
Наполи Наполи
3.20 3.25 2.38
Видео
12.04.23 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Челси Челси
1.97 3.55 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Апреля
20:19 · Лига чемпионов
«Реал» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Челси» 1
19:57 · Лига чемпионов
Кака признался, что до сих пор с трепетом вспоминает Лигу чемпионов
19:27 · Лига чемпионов
Хёведес объяснил плохую игру «Баварии» в матче против «Манчестер Сити»
19:16 · Лига чемпионов
Бёли уверен, что «Челси» разгромит «Реал» 4
17:41 · Лига чемпионов
Джилардино с нетерпением ждёт матч «Милана» с «Наполи»
17:22 · Германия. Бундеслига
Кан: «Видел всякое в футболе, не стану считать, что «Бавария» уже вылетела» 1
15:48 · Лига чемпионов
Энцо Фернандес: «Кроос и Модрич должны вдохновлять не только меня, а каждого игрока»
14:57 · Лига чемпионов
Лэмпард: «У меня хорошие отношения с Рюдигером»
14:40 · Англия. Премьер-лига
Стал известен стартовый состав «Реала» на первый четвертьфинал Лиги чемпионов с «Челси» 1
13:54 · Лига чемпионов
Сёмин оценил шансы «Баварии» в ответном матче с «Манчестер Сити»
13:48 · Лига чемпионов
Гуренко назвал фаворита матча «Милан» - «Наполи» в Лиге чемпионов
13:23 · Лига чемпионов
Титов сделал прогноз на матч «Милан» - «Наполи»
13:02 · Лига чемпионов
Альфонсо Дэвис: «Холанн может стать легендой»
12:37 · Лига чемпионов
Генич рассказал, чего ждёт от матча «Милан» - «Наполи»
12:21 · Лига чемпионов
Генич назвал победителя матча «Реал» - «Челси» 1
Все новости
Рекомендуем