Анчелотти заработает миллион евро, если «Реал» выиграет Лигу чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в случае победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» может получить от руководства дополнительный миллион евро. По информации Mundo Deportivo, в контракте итальянца есть пункт, согласно которому он получит эти деньги, если приведёт клуб к победе в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Напомним, что на прошлой неделе мадридский «Реал» уже оформил свой 35-й титул Ла Лиги, разгромив у себя дома «Эспаньол». Затем «королевский клуб» обыграл в полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити», и теперь сыграет в финале турнира в конце мая против «Ливерпуля».