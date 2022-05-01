Президент «Реала» высказался об Анчелотти

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, какую роль в команде играет главный тренер Карло Анчелотти.

«Анчелотти сказал мне, что руководил многими командами, но именно игроки «Реала» являются мадридистами. Сам Карловоплощает в себе ценности «Реала», - цитирует Переса Marca.

В 34-м туре «королевский» клуб победил «Эспаньол» со счётом 4:0 и досрочно оформил чемпионство в Ла Лиге. Команда из Мадрида стала чемпионом Испании в 35-й раз в своей истории. Этот результат стал рекордным, больше чем «Реал» побед никто не праздновал.